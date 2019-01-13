Bir Bayan Eski Bir Otobüs Satın Aldı Sonra İçine Öyle Bir Şey Yaptı Ki Gören Herkes Etkilendi..

Hayat maalesef her zaman hayal ettiğimiz gibi ilerlemiyor.

Hayat maalesef her zaman hayal ettiğimiz gibi ilerlemiyor. Belki de bunun sebebi yeterince o şeyi istemememizdir. Ancak dünyada bazı kişiler hayallerini gerçekleştirebilmek için türlü fedarkarlıklar yapmakta ve sonunda dileklerine ulaşabilmekteler. Jessie Lipskin adındaki kadında hayal ettiği hayata kavuşmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Gelin Jessie'nin herkese ilham veren yaşam hikayesine bakalım.

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