'Bir bayrak da sen as' kampanyasına ilgi artıyor
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile ortaklaşa başlatılan 'Bir bayrak da sen as' kampanyasına ilgi her geçen gün artıyor.
Evkur Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
Kulübü tarafından Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile ortaklaşa başlatılan 'Bir bayrak da sen as' kampanyasına ilgi her geçen gün artıyor.
Sarı kırmızılı kulübün, Avrupa
yolculuğunda şehri havaya sokmak ve desteğini arkasına almak amacıyla başlattığı 'Bir bayrak da sen as' kampanyası doğrultusunda esnafa bayrak dağıtılıyor.
Kampanyanın fitilini İnönü Kapalı Çarşısı önüne dev sarı-kırmızılı bayrak asarak yakan Yeni Malatyaspor Kulübü, Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile birlikte Malatyalılara ücretsiz bayrak dağıtıyor.
Kampanya ile ilgili konuşan dernek başkanı Ahmet Türkoğlu
, Malatyalılara kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu.
Yeni Malatyaspor'a Avrupa yolunda başarılar dileyen Türkoğlu, "Kampanyanın startı geçtiğimiz günlerde verildi. Bu kampanya dahilinde şehrin meydanına dev bir bayrak astık. Tüm Malatyalı esnafların ve hemşerilerimizin desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Yeni Malatyasporumuza Avrupa yolunda başarılar dileriz" diye konuştu. - MALATYA
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