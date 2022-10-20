5 aç aslan, yakaladıkları mandayı kıskaçlarına aldı! Saniyeler sonra ise bir mucize yaşandı

Belgesellerde kaydedilen görüntüler zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu kez ise aslanlar ve bir manda arasında yaşananlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral hale geldi.

KISKAÇLARINA ALDILAR

5 aslan, mandayı kıskaçlarına alıp beklemeye başladı. Fakat sadece saniyeler sonra yaşananlar oldukça ilginçti. Yaşanan bu mucize sonrasında manda, aslanların elinden kurtulmayı başardı.

BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

Aslanlar, mandaya önce kimin saldıracağı konusunda anlaşamayınca birbirlerine girdiler. Manda da aslanların bu durumundan faydalanarak özgürlüğüne kavuştu.