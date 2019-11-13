"Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi açılış töreni yapıldı

Yıldız: "Yarınlar, gayretli ve olumlu düşünebilene aittir"

Esen: "Okuyarak kendimizi daha doğru anlayabiliriz"

Vali Kaymak: "Kitap okunduğu zaman hayatın anlamı anlaşılabilir"

SAMSUN - Genç Memur-Sen'in Eğitim-Bir-Sen şemsiyesi altında düzenlediği "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi açılış töreni İlkadım Sakarya İlkokulunda yapıldı.

Tören projenin tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı. Ardından kürsüye çıkan Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, bu yıl 17 ilçeden bin 600 öğrenciyle bu projeyi sürdüreceklerini ifade etti. Yıldız, "200 rehber öğretmen ve 1600 öğrencimizin okuma, anlama, tahlil ve sonunda kompozisyon yazarak okumuş oldukları kitaplarla ilgili derecelendirmenin yapıldığı ve bir final programının gerçekleştirileceği 'Bir Bilenle Bir Bilge Nesil' projemizi inşallah mayıs ayında sizlerle Samsun'da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Hamdi Yıldız, kitap okumaya vakit ayırmak gerektiğini, kitapların boş vakitte okunacak kitaplar olmaması gerektiğini belirterek, "Yarınlar yorgun, bezgin ve ortamın müsait olmadığından dem vurup mazeret üreten kimselere değil, rahatını terk edebilene, gayretli ve olumlu düşünebilene aittir. Bu minvalde bu projeyi gerçekleştiriyoruz" şeklinde sözlerini noktaladı.



"Okuyarak insanlığa kandil olabiliriz"

Okumanın yaşamanın ilk hadisesini oluşturduğunu ifade eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, "İnsan dediğimiz varlık doğduğu andan itibaren yaptığı hareketleriyle, davranışlarıyla, çıkardığı seslerle aslında bir öğrenme eylemi gerçekleştiriyor. Belki insanın en büyük öğrenmesi de kendine dönük öğrenmesidir. Yani kendisine doğru yaptığı bir yolculuktur. Tüm öğretmelerimizin kıymetli olabilmesi, anlamlı olabilmesi aslında insanın kendisini öğrenmesiyle başlar ve öyle devam eder. Dolayısıyla kendimize doğru yolculuğun başat faaliyeti nedir derseniz orada size derim ki kitap okumaktır. Ancak okuyarak kendimizi daha doğru anlayabiliriz, okuyarak dünyayı çok daha anlamlı kılabiliriz, okuyarak insanlığa kandil olabiliriz" şeklinde konuştu.



"Vakti değerlendirmek için en doğru kitabı seçmek gerekiyor"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise kitap okunduğu zaman hayatın anlamının anlaşılabileceğini ifade ederek, "Kendinizi, ülkenizi ve geleceğinizi tanıyacaksınız. Kitap size gerçek manada kişilik, özgüven, ayakta durma, çevreyi ve ülkeyi tanıma anlamında büyük fırsat verecektir. İnanıyorum ki en iyi şekilde bu kitapları okuyacaksınız ve bunlarla gerçekten çok güzel dersler alacaksınız. Bazen okuyoruz da niye okuyacağız bizde vakit çok kıymetli dedik ya o vakti değerlendirmek için en doğru kitabı seçmek gerekiyor. O anlamda sendikamıza, komisyonumuza çok teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel kitaplar seçmişler. Ben de onlardan bir set aldım. İnşallah bunları Mayıs ayında beraber yorumlayacağız" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası projeye katılan öğrencilere kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Törene İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik ve protokol üyeleriyle birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.