Son Dakika Haberleri: Bir Bilgisayar Mühendisi, Yapay Zekanın 174 Kediye Baktığı Bir Barınak Kurdu

Bir Bilgisayar Mühendisi, Yapay Zekanın 174 Kediye Baktığı Bir Barınak Kurdu

1 saat önce

Bilgisayar mühendisinin kurduğu, yapay zekaya dayalı barınak sisteminde yüz tanıma teknolojisi bile var.

Bir Bilgisayar Mühendisi, Yapay Zekanın 174 Kediye Baktığı Bir Barınak Kurdu, System.String[]
Dünyanın pek çok şehrinde sokak hayvanları yaşıyor ve bu hayvanların da ilgiye ve bakıma ihtiyaçları oluyor. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamanın en etkili yollarından birisi olarak barınaklar öne çıkıyor.

Çinli bir adam, Pekin'deki sokak kedilerini soğuk kıştan korumak için kendi barınağını kurarken teknolojiden de yardım aldı. Böylece kedilerin sığınabileceği güvenli ve sıcak bir tesis kurmayı başardı.



Wan, sokak hayvanları hakkında bilgi almak için yerel hayvansever gruplarıyla iletişime geçti. Mühendis, sokak kedilerinin genelde iki yıldan uzun yaşamadığını, bunun sebebinin de tedavi edilmeyen sıradan hastalıklar olduğunu öğrendi. Araştırmalara göre on kediden sadece dördü soğuk bir kışı atlatabiliyor.




Wan'ın ilk amacı, kedilerin donmamış su ve yiyecek bulabilecekleri sıcak bir barınak üretmek idi. Proje hızla büyüyerek kediler için yüksek teknolojili, geçici veteriner kliniği olarak kullanılabilen barınak projesine dönüştü. Barınağın içi 27 derece sıcaklığa ayarlanırken, barınak kapıları da yüz tanıma teknolojisini kullanarak yalnızca kedilere açılacak şekilde tasarlandı. Akıllı kameralar, kedilerin yaşaması muhtemel sağlık sorunlarını da tespit edebiliyor.



Barınağın bakımını ise gönüllüler dönüşümlü olarak yapıyor. Barınağın topladığı veriler de gönüllülere ulaştırılıyor. Böylece hayvanların herhangi bir hastalığa yakalanmaları durumunda gönüllüler bilgilendiriliyor. Barınak ayrıca kısırlaştırılmış kedileri ayırt edebiliyor.



Barınakta sadece mama ve su bulunmuyor; kedilerin isterlerse oynayabilecekleri oyuncaklar da bulunuyor.




Kapımızın önüne bir kap mama, bir kap su koymak ve otomobillerimizi çalıştırmadan önce kaputuna vurmak da sokak kedilerinin hayatta kalması için yapabileceğimiz basit ve etkili hareketler arasında. Yüksek teknoloji barınaklar yapamayacak bile olsak basit kedi evleri yapabilir, en azından yapılmış olanların korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:18 

Pekin, Teknoloji
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