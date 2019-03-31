Bir Bilim İnsanı, Göllerdeki Kirliliği Azaltacak Oldukça Verimli Bir Sistem Geliştirdi

Teknolojinin gelişmesiyle aynı hızda büyük bir değişim yaşayan üretim tesisleri, ürünlerde kullanılan kimyasal maddelerle her geçen gün çevreyi daha da kirletiyor. Elbette bu kirlilikten nehir, akarsu, göl gibi tatlı su kaynakları da nasibini alıyor. Bu problemi çözebilmek için dünya çapında bazı çalışmalar yürütülse de Perulu bilim insanı Marino Morikawa'nın geliştirdiği sistem diğerlerinden oldukça farklı. Çocukluk
anılarında önemli bir yere sahip olan El Cascajo isimli sulak bölgenin oldukça kirlendiğini öğrenen Marino Morikawa, teknolojiyi de kullanarak geliştirdiği sistemle El Cascajo'daki canlılara ve geçimini o bölgedeki tarım alanlarından sağlayan ailelere eski hayatlarını geri verdi. İşte Morikawa'nın farkındalık yaratan girişiminin ilginç hikâyesi ve göllerdeki kirliliğe karşı etkin bir çözüm sunan sisteminin detayları.
Çocukluk anıları, büyük bir çevre problemine çözüm bulmasını sağladı: Japonya
'da aktif bir araştırmacı olarak görev yapan Marino Morikawa, çocukluğunda önemli bir yere sahip El Cascajo'nun oldukça fazla kirlendiğini duyar duymaz tüm görevlerini bırakıp Peru'ya geri döndü. Peru'daki bu bölgeye son ziyaretini 20 yıl önce gerçekleştirdiğini söyleyen Morikawa, gördüğü manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtmişti.
El Cascajo'da hatırladığı kadarıyla en az 150 hektarlık bir sulak bölge olduğunu ifade eden Morikawa, bu rakamın 40 hektara düşmüş olmasının oldukça büyük bir problem olduğunu ve bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti. Biyoendüstriyel bilim alanında doktora yapan bilim insanı, eğitim hayatında edindiği tüm bilgileri kullanarak bir temizleme sistemi kurmak için kolları sıvadı.
Sistemi geliştirmek 6 ayını aldı:
İlk olarak su kalitesini arttırmak için teorik çözümler üreten Marino Morikawa, daha sonra oluşturduğu çözümleri uygulamak istedi fakat ne yazık ki elindeki bütçe projesini uygulamak için yeterli değildi. Kişisel birikiminin üzerine bankalardan da kredi çeken Morikawa; kirli sulara mikrokabarcık çözeltisi ekleme ve biyofiltreler kullanarak suyu temizleme fikrini hayata geçirdi.
Sistemin çalışma mantığını açıklayan Morikawa, "Kullandığımız mikrokabarcıklar, adeta bir mıknatıs gibi çalışan elektromanyetik bir alana sahip. Mikrokabarcıkların bu özelliği sayesinde suyun yüzeyindeki bakteri ve virüsleri topluyor ve suyun kalitesini arttırıyoruz" dedi. Yaklaşık 6 ay boyunca bu projeyi uygulamak için gece gündüz çalışan Morikawa, geliştirdiği sistemle oldukça iyi bir sonuca ulaştı.
Göl, tam 4 ayda eski hâline döndü:
4 ay gibi kısa bir sürede oldukça geniş bir alanı temizleyen sistem, o bölgedeki yaşamı adeta geri getirdi. Onlarca kuş ve balık türü, doğal yaşam alanlarına geri kavuşurken bölge insanları da eski işlerini tekrar yapabilme fırsatı yakaladı.
4 ayda gölün yaşadığı bu değişim, dünya üzerinde birçok insanda farkındalık yaşamasına yardımcı oldu ve bu alanda yapılan çalışmalara katkılar giderek artacak gibi görünüyor. Marino Morikawa'nın geliştirdiği sistem pahalı olsa da çevre dostu ve verimli olması özellikleriyle çevre kirliliğine karşı oldukça kullanışlı olabilir.