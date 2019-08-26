Son Dakika Haberleri: Bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu: 1 yaralı
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Bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu: 1 yaralı

38 dakika önce

Bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu: 1 yaralıBARTIN - Bartın'ın Ulus İlçesinde meydana gelen yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'ın Ulus İlçesinde meydana gelen yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında çıkan dumandan zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, Kaldırım Mahallesi Kavlak Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan Sercan Akgöz isimli şahsın kiracı olarak oturduğu 4 katlı evin çatı katında çıkan yangında daireyi bir anda alevler sardı. Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Çıkan dumandan etkilenen Sercan Akgöz'e ilk müdahale olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra Ulus İlçe Hastanesine kaldırılan Açıkgöz daha sonra Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangına, Ulus, Kumluca, Abdipaşa ve Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın ilçede korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Ulus Kaymakamı Zeynep Acar ve Belediye Başkan Vekili Murat Emin Ok olay yerinde gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bartın, Ulus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:57 Kaynak: İHA
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