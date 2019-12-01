Son Dakika Haberleri: Bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Ataşehir'de, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Fatih Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, yangının çıktığı binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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