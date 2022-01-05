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Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış - Son Dakika

Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış

05.01.2022 14:47

17 Aralık günü Antalya'da tartıştığı arkadaşını boğarak öldüren zanlı, suçunu Malatya'da itiraf etti. Zanlının itirafı üzerine adrese giden ekipler, kadının cansız bedenini sandık içerisinde buldu.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesinde edinilen bilgiye göre Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne giden V.E. Antalya'da 17 Aralık günü arkadaşı Saadet Tutkanç ile tartıştığını ve tartışmanın devamında kadını eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.

CESEDİ SANDIKTA BULDULAR

İhbarın ardından gece adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tutkanç'ı sandıkta hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, V.E.'nin ise Antalya'ya getirileceği bildirildi. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü incelemesinin devam ediyor.

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Münir Karaloğlu, Antalya, Malatya, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış - Son Dakika
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