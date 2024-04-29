Bitcoin Madencisi 219.000 Dolarlık Blok Ödülünü Tek Başına Kazandı

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Bir Bitcoin madencisi tüm olasılıklara meydan okuyarak, 219.000 dolar değerindeki blok ödülünü tek başına kazandı. 841.286 numaralı bloğu çözerek bu büyük başarıya ulaşan madenci, CKpool'un solo madencilik yazılımını kullandı. Bu olay, Bitcoin madencilik tarihindeki en büyük solo kazançlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bitcoin Madencilik Dünyasında Nadir Bir Başarı Hikayesi

Bir Bitcoin madencisi, pazar günü geç saatlerde, 841.286 numaralı bloku çözerek tek başına 219.000 dolar değerindeki blok ödülünü kazandı. Bitcoin işlem havuzu Mempool'a göre, madenci CKpool'un solo madencilik yazılımını kullanarak bu ödülü elde etti. Elde edilen toplam ödül, 3.125 BTC (yaklaşık 198.937 dolar) blok sübvansiyonu ve 0.308 BTC (yaklaşık 19.607 dolar) işlem ücreti olmak üzere toplamda 218.544 dolar değerindeydi.

CKpool'un geliştiricisi Con Kolivas, bu başarıyı X platformunda duyurarak madenciyi tebrik etti. Madenci, çözümü yaklaşık 120 PH/s hash hızıyla gerçekleştirdi ve bu Bitcoin Blockchain ağının toplam 638 EH/s hash oranına kıyasla oldukça düşük bir oran. Buna rağmen, madencinin bloğu çözme şansı yalnızca yüzde 0.02, yani 5.000'de 1'den fazla bir ihtimaldi.

Tek başına çalışan madencilerin tüm blok ödüllerini kazanması nadir bir durum olmasına rağmen Kolivas'a göre bu madenci ne ilk ne de en şanslı kişi olarak ifade edilebilir. Örneğin, 2022'de sadece 126 TH/s ile çalışan bir madenci, 1,3 milyonda bir ihtimalle bir blok çözerek yaklaşık 260.000 dolar kazandı. Ayrıca, bir başka madenci 7 PH/s hash oranıyla, yarılanma olayından önce 422.875 dolar değerinde bir ödül elde etmişti.

Bitcoin'de gerçekleşen dördüncü yarılanma olayı, 20 Nisan'da 840.000 blok yüksekliğinde meydana geldi ve madencilerin blok başına alacakları ödül 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşürüldü. Kolivas, büyük madencinin yarılanma sonrası havuz madenciliğinden solo madenciliğe geçiş yapmış olabileceğini ya da büyük miktarlarda solo hash gücü kiralayarak aralıklı olarak şansını denemiş olabileceğini belirtti.