Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaletinde Binlerce Kişi Ölümcül Şiddetten Kaçıyor

Bir BM sözcüsü tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinde silahlı gruplar arasındaki ölümcül çatışmanın binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırdığı ve yerinden edilenlerin kamplarında şiddeti tetiklediği ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, "Bu son çatışmalar sivillerden can kaybına, yaralanmalara ve daha fazla yerinden edilmelere yol açtı" dedi ve "Rakip silahlı gruplar arasındaki çatışmanın sonrasında geçen ay 5.000 kadar sivil (Adidiang'a) kaçtı" diye ekledi.

Dujarric, şiddetten tekne ve kanolarla kaçan çok sayıda sivilin boğulduğunu söyledi. BM barış güçleri boğulan sivilleri kurtarmak ve etkilenen nüfusu korumak için zamanla yarışıyor.

Stephane Dujarric, UNMISS olarak bilinen BM barışı koruma misyonunun, son saldırının sivilleri korumak amacıyla kurulan BM sahasında bulunan ülke içinde yerinden edilmiş farklı gruplardan insanlar arasındaki toplumlararası çatışmaları da tetiklediğini bildirdiğini aktardı.

Sözcü, BM'nin Güney Sudan'daki insani yardım koordinatörü Sara Beysolow Nyanti'nin, "Birleşmiş Milletler ve ortaklarımız, ellerinden gelenin en iyisini yaparak ihtiyaç sahibi insanları desteklemeye devam edecek ama çatışmaya derhal bir son vermemiz ve buna bir çözüm bulmamız gerekiyor" dediğini aktardı.

Dujarric, Sudan'da, BM Soykırım Önleme Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ve koruma sorumluluğu özel danışmanı George Okoth-Obbo'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'ın 20 yıl önce Darfur'da şiddetten etkilenen toplulukları ve hayatta kalanları kısa bir süre önce ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.