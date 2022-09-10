Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaletinde Binlerce Kişi Ölümcül Şiddetten Kaçıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaletinde Binlerce Kişi Ölümcül Şiddetten Kaçıyor

10.09.2022 23:32
Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaletinde Binlerce Kişi Ölümcül Şiddetten Kaçıyor

Bir BM sözcüsü tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinde silahlı gruplar arasındaki ölümcül çatışmanın binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırdığı ve yerinden edilenlerin kamplarında şiddeti tetiklediği ifade edildi.

Bir BM sözcüsü tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinde silahlı gruplar arasındaki ölümcül çatışmanın binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırdığı ve yerinden edilenlerin kamplarında şiddeti tetiklediği ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, "Bu son çatışmalar sivillerden can kaybına, yaralanmalara ve daha fazla yerinden edilmelere yol açtı" dedi ve "Rakip silahlı gruplar arasındaki çatışmanın sonrasında geçen ay 5.000 kadar sivil (Adidiang'a) kaçtı" diye ekledi.

Dujarric, şiddetten tekne ve kanolarla kaçan çok sayıda sivilin boğulduğunu söyledi. BM barış güçleri boğulan sivilleri kurtarmak ve etkilenen nüfusu korumak için zamanla yarışıyor.

Stephane Dujarric, UNMISS olarak bilinen BM barışı koruma misyonunun, son saldırının sivilleri korumak amacıyla kurulan BM sahasında bulunan ülke içinde yerinden edilmiş farklı gruplardan insanlar arasındaki toplumlararası çatışmaları da tetiklediğini bildirdiğini aktardı.

Sözcü, BM'nin Güney Sudan'daki insani yardım koordinatörü Sara Beysolow Nyanti'nin, "Birleşmiş Milletler ve ortaklarımız, ellerinden gelenin en iyisini yaparak ihtiyaç sahibi insanları desteklemeye devam edecek ama çatışmaya derhal bir son vermemiz ve buna bir çözüm bulmamız gerekiyor" dediğini aktardı.

Dujarric, Sudan'da, BM Soykırım Önleme Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ve koruma sorumluluğu özel danışmanı George Okoth-Obbo'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'ın 20 yıl önce Darfur'da şiddetten etkilenen toplulukları ve hayatta kalanları kısa bir süre önce ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'a selle mücadelede hızla yardım edilmesini istedi BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'a selle mücadelede hızla yardım edilmesini istedi BELUCİSTAN - BM Genel Sekreteri Guterres, sel felaketi yaşayan Pakistan'da BELUCİSTAN - BM Genel Sekreteri Guterres, sel felaketi yaşayan Pakistan'da
Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaletinde Binlerce Kişi Ölümcül Şiddetten Kaçıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:16 Emirhan İlkhan'ın Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını çileden çıkardı
22:33 CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz
22:27 Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı
21:53 Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı
21:12 Kraliyet eltileri buluştu! William ve Kate cenaze için İngiltere'ye dönen Harry ile Meghan'ı ziyaret etti
21:04 Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak
20:52 Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki
20:28 Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi!
20:00 Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek
19:54 Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 23:32:54. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaletinde Binlerce Kişi Ölümcül Şiddetten Kaçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement