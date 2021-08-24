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Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak - Son Dakika

Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak

24.08.2021 12:35

Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak Türk-İş Eğitim Merkezi yerine Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kütüphanelerinden birisi yapılacak Samsun'da Atakum ilçesindeki bir bölgeye ismini veren Türk-İş Eğitim Merkezi'nin yıkımına başlandı.

Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak

Türk-İş Eğitim Merkezi yerine Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kütüphanelerinden birisi yapılacak

SAMSUN - Samsun'da Atakum ilçesindeki bir bölgeye ismini veren Türk-İş Eğitim Merkezi'nin yıkımına başlandı. Merkezin yerine Türkiye ve dünyanın en büyük, en donanımlı kütüphanelerinden biri yapılacak.

Genç nüfusunun oldukça yüksek olduğu Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile Atakum ilçesine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri kazandırılacak. İlçede 'Türk-İş' diye adlandırılan bölgeye 28 bin m2 büyüklüğünde çok fonksiyonlu ve donanımlı kütüphane yapılacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kütüphanenin sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir yere sahip olacağını açıkladı.

"Eğitim konusunda en çok ihtiyacımız olan alan kütüphaneydi"

Kütüphanenin sadece Samsun değil Türkiye ve dünya için de önem arz ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Samsun'da şu anda 2 tane devlet üniversitemiz mevcut. 1 milyon 350 bin nüfusumuz ile de bölgenin merkezi durumundayız. Genç nüfusumuz oldukça fazla. Çok fonksiyonlu bir kütüphaneye ihtiyacımız var. Samsun'un ulaşılabilirliği en kolay, 7/24 güvenli ulaşımın en rahat olduğu bir lokasyonda Türk-İş Eğitim Merkezi diye bilinen yeri (5 bin m2) kamulaştırdık. Proje şu anda bitmek üzere. Eski yerleşkenin yıkımına başladık. Bu yılın sonunda ya da 2022 yılı başında kütüphanenin inşasına başlayacağız. Kütüphanemiz 28 bin m2 büyüklüğünde ve çok fonksiyonlu olacak. Her yaş grubundan her türlü eğitim, araştırma ve okuma için çalışmaya müsait, bilgi teknolojilerinin üst düzeyde kullanıldığı, son derece güvenli bir kütüphaneyi inşallah Türkiye'ye kazandıracağız. Dünyadaki diğer emsalleri ile yarışacak nitelikte bir kütüphaneyi Samsun'a inşallah yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"Dünyadaki tek örnek olacak"

Kütüphanenin kendi masraflarını çıkartarak, belediyeye ek bir mali yük bindirmeyeceğini ifade eden Mustafa Demir, "Kütüphanenin yapılacağı alan ticari lokasyon olarak da Samsun'un en kıymetli yeri. Kütüphaneyi yaparken aslında yapmak başka bir şey, kullanımı ve sürdürebilirliği çok önemli. Kullanım esnasında finansı çok önemli. Kütüphanemize gelen insanlardan hiçbir şekilde ücret alınmayacak. Hatta gelen herkese istediği zaman çorba ikram etmeyi planlıyoruz. Bunların yönetilebilirliği, personel giderleri, temizlik, bakım ve sürdürülebilirliğini temin etmek için zemin kattaki ana yollara inşa ettiğimiz projede var olan ticari alanları da vakıf kurarak kütüphane ve dükkanları bir vakıf marifetiyle, vakıf mütevellisiyle yönetmeyi planlıyoruz. Bu konuda da sanıyorum dünyadaki tek örnek olacak" diye konuştu.

39 yıllık bina

Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan Türk-İş Eğitim Merkezi, 1982 yılında açılmış. Türk-İş Konfederasyonu'na ait olan ve 2006 yılında restore edilen tesise bir de otel inşa edilmiş. Büyükşehir Belediyesi'nce kamulaştırılan binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak
Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak
Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak
Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak

Mustafa Demir, Türkiye, Türk İş, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bir bölgeye adını vermişti, yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri yapılacak - Son Dakika


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