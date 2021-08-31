Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi

Bugün transferin hareketli takımı Fenerbahçe, ezeli rakip Beşiktaş'ın gölgesinde kalabilir. Siyah-Beyazlılar, transferin bitmesine sayılı zaman kala Gedson'da büyük yol katetti. Beşiktaş ve Benfica, şartlarda büyük ölçüde anlaştı.

OYUNCU DA SICAK

Geçen sezon Galatasaray'da top koşturan Gedson, Devler Ligi vitrininden dolayı Kara Kartal'a çok sıcak bakıyor. Sürecin başından beri Benfica, futbolcunun Beşiktaş'a gitmesinden yana.

KİRALAMA VE OPSİYON

Gelecek sezon Benfica'daki sözleşmesi bitecek Gedson'un bu sezon Beşiktaş'a kiralık geleceği aktarıldı. Sezon sonunda kriterlerin karşılanması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek. Opsiyon zorunlu değil.