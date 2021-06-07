ABD'li gazeteci ve yazar Edvin Lefevre'in, 1923 yılında, dönemin en tanınmış borsa spekülatörlerinden Larry Livingston'un anılarını temel alarak yazdığı "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları" adlı kitabı, Şehnaz Tahir'in çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Ed Seykota, Richard Dennis, Paul Tudor Jones gibi 17 efsane borsacı ile yaptığı röportajlardan oluşan Market Wizards (Borsa Sihirbazları) adlı kitabın yazarı Jack D. Schwager, "Bir Borsa Spekülatörünün Anıları" için, "Çağımızın en iyi otuz borsacısıyla görüşmeler sırasında hepsine sorduğum ortak bazı sorular oldu. Bu sorulardan biri şuydu: Özellikle yararlı bulduğunuz ve borsacı adaylarına önerebileceğiniz kitaplar varmı?; bu soruya aldığım yanıt, 'Bir Borsa Spekülatörünün Anıları' oldu. Bugüne değin yazılmış en saygın finans kitaplarından biri" dedi.