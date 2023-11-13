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Bir bu eksikti! Sokak ortasında çıplak şekilde dolaşan vatandaş mehdi olduğunu iddia etti - Son Dakika

Bir bu eksikti! Sokak ortasında çıplak şekilde dolaşan vatandaş mehdi olduğunu iddia etti

13.11.2023 13:51  - Güncelleme: 13:55

Kayseri'de mehdi olduğunu öne süren bir kişi ''Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Bu size son çağrım'' diye bağırarak sokakta çırılçıplak gezdi. Yaşanan olay üzerine büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşanan olayda kendisinin mehdi olduğunu iddia eden vatandaş, kıyafetlerini çıkartarak sokak ortasında çırılçıplak dolaşmaya başladı.

"BEN MEHDİYİM, BU SİZE SON ÇAĞRIM"

Kendisini izleyen vatandaşlara mehdi olduğunu öne sürerek çağrıda bulunan çıplak vatandaş "Ben mehdiyim, ben mehdiyim, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Bu size son çağrı. Allah'ın rızası için sizden peşime düşüp gelmenizi istiyorum. Burada benim nefis olarak istediğim bir şey varsa Allah benim burada canımı alsın. Tek istediğim bu" dedi.

Kayseri, Yahyalı, Allah, 3. Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Toplum Bir bu eksikti! Sokak ortasında çıplak şekilde dolaşan vatandaş mehdi olduğunu iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir bu eksikti! Sokak ortasında çıplak şekilde dolaşan vatandaş mehdi olduğunu iddia etti - Son Dakika
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