Bir bu eskikti! İstanbul'da iki genç şortlarını indirip fotoğraf çektirdi - Son Dakika

Bir bu eskikti! İstanbul'da iki genç şortlarını indirip fotoğraf çektirdi

Bir bu eskikti! İstanbul\'da iki genç şortlarını indirip fotoğraf çektirdi
Son Güncelleme: 11.09.2023 12:23

İstanbul Taksim'de gece saatlerinde çekilmiş bir video, sosyal medyada büyük tepki çekti. Taksim Camii'nin yan sokağında bulunan iki şahıs, şortlarını indirip cep telefonu kamerasına poz verdi. Olayın ardından hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Bu durum çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve tepkilere neden oldu.

İstanbul Taksim'de kaydedilen bir görüntü gündeme damga vurdu. İki şahıs şortlarını indirip, cep telefonu kamerasına poz verirken görüntülendi.

Günün gece saatlerinde gerçekleşen olayda, Taksim Camii'nin yan sokağında bulunan iki şahıs çektikleri fotoğraflarla dikkat çekti. Şahıslar şortlarını yarıya kadar indirip, poz verdi. Ardından da olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Söz konusu görüntüler çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, o anlar tepkiye neden oldu.

İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir bu eskikti! İstanbul'da iki genç şortlarını indirip fotoğraf çektirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir bu eskikti! İstanbul'da iki genç şortlarını indirip fotoğraf çektirdi - Son Dakika
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