Bir buçuk kilo esrarla yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda yaklaşık bir buçuk kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmalarında Ş.S. isimli şahsın, uyuşturucu ticareti yapmak maksadıyla Diyarbakır ilinden Bodrum'a uyuşturucu getireceğini bilgisini aldı.
Bodrum Otogarı'nda otobüsten inen şahıs, narkotik polisince yakalandı. Şahsın valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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