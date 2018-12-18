Bir Buçuk Metrelik Bıçak Kıyması Kebap Yaptılar

Ciğeri ile meşhur Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir lokanta Adana'nın bir metrelik kebabına rakip olarak bıçak kıyması kuzu ve tavuk etiyle 1,5 metrelik kebap yaptı.

Ciğeri ile meşhur Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir lokanta Adana'nın bir metrelik kebabına rakip olarak bıçak kıyması kuzu ve tavuk etiyle 1,5 metrelik kebap yaptı.



Farklı damak tatları ile dünyada sayılı gastronomi şehirleri arasında yer alan Hatay mutfağının lezzetli yemekleri ve kendine özgü sunumuyla servis edilen yemekler, damak tadına düşkün insanların tercihi oluyor.



Kuzu ciğeri ile yapılan kebabının ardından bıçak kıyması ile yapılan et ve tavuk kıyması ile adından söz ettirmeye çalışan Kırıkhan ilçesinde bir işletme, bir buçuk metrelik şişlerle kebap yaptı.



İşletmenin gıda mühendisi Miray Öz, gastronomi şehri Hatay'ın kültür elçiliğini yapmak için böyle bir işe giriştiklerini söyledi.



Hatay mutfağını zenginleştirip damak tadı ve görsel olarak daha fazla lezzetler sunmak istediklerini aktaran Öz, "Etlerimiz tamamen zırhla kıyılarak hazırlanıyor. Farklı baharatlarla kullanılarak misafirlerimize sunuyoruz. Özellikle tavuk kıymamız şu an ön planda. Daha yağsız ve sağlık açısından hafif gıdalar tüketmek isteyenler tavuk kıymasını tercih ediyor. Bunu görsel olarak güzelleştirmek için özel 1,5 metrelik şişlerle pişirmeye başladık." ifadelerini kullandı.



Yirmi yıllık kebap ustası Hüseyin Özdemir ise etlerinin sadece koyunun kaburga kısmından oluştuğunu söyledi.



Bıçak kıymasıyla yapılan tavuk ve koyun etinin zahmetli ancak farklı bir lezzeti olduğunu aktaran Özdemir, "Bunu 1,5 metrelik şişlere yapınca görsel olarak güzel bir görüntü oluşuyor." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor

Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?

Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti

Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: İstanbul'un Mutluluğu İçin Yola Çıkıyoruz