Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde bir buçuk saat içerisinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir buçuk saatte 111 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde bir buçuk saat içerisinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında saat 20.20 ile 20.28 saatleri arasında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 89 Suriye, 16 Filistin, 3 Afganistan ve 3 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 111 düzensiz göçmen (46 erkek, 26 kadın, 39 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

(İHA)

Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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