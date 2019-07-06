Son Dakika Haberleri: Bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı yakalandı
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Bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik yaklaşık bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı jandarma tarafından yakalandı.

Bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik yaklaşık bir buçuk yıl önce işlenen cinayetin 5 zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay 14 Ocak 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Bağlarbaşı kırsal Mahallesinde yaşandı. Zaman geçirmek üzere mahallede bulunan fıstık bahçesine giden 2'si kadın 5 kişi, iddiaya göre kendilerini fark edip bölgeden ayrılmaları için uyaran 68 yaşındaki Mehmet Emin Sevilmiş'i korkutmak için tabancayla ateş açtı. Mermilerden birinin bacağına isabet ettiği Sevilmiş yere düştü. Yaşlı adamın yaralandığını gören şahıslar, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Kimsenin fark etmediği yaşlı adam, kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın sonunda F.G., M.S., V.S., S.B. ve G.A.A. isimli şahısları yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Jandarma, Birecik, Güncel
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