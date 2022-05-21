Bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih'in anlatıldığı müze ilgi görüyor

Türk-İslam ve dünya tarihinin önemli şahsiyetlerinden, bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet adına Edirne'de kurulan müze ilgi görüyor.

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından geçen yıl mayıs ayında Fatih'in ilk eğitim gördüğü Saatli Medrese onarılarak, Fatih Sultan Mehmet Müzesi oluşturuldu.

Türkiye'de Fatih Sultan Mehmet'e adanmış ilk tematik müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de Saray-ı Cedide-i Amire'de Cihannüma Kasrı'nda dünyaya geldiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in "Edirneli Fatih" olarak kayıtlara girdiğini belirten Soytürk, "Fatih, İstanbul'un fetih planlarını Edirne'de lalaları ve paşalarıyla gerçekleştirmiş." dedi.

Fatih'in babası Sultan 2. Murad Han tarafından inşa edilen Saatli Medrese'nin restore edildiğini belirten Soytürk, "Saatli Medrese müzeye dönüştürüldü. Açıldığı günden bugüne özellikle yabancı ziyaretçilerin, Fatih Sultan Mehmet'e hayranlık duyan tarihçilerin ciddi anlamda ilgi gösterdiği bir müze. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 6 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı." diye konuştu.

"Tarih kitaplarının sayfalarını çevirir gibi gezeceksiniz"

Soytürk, müzede Fatih Sultan Mehmet'in her yönünün ve Fatih öncesi Osmanlı'nın durumunun anlatıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Müzede Fatih Sultan Mehmet'in doğumu, birinci tahta çıkışı, ikinci tahta çıkışı, İstanbul'un fethi, Fatih'in bilimde, teknikte, ilimde ve felsefede yaptıkları anlatılıyor. Hem eğitici hem de öğretici bir müze. Ziyaretçilerin tarih kitaplarının sayfalarını çevirir gibi gezecekleri bir yer."

Ziyaretçilerden Emine Duymaz da müzeyi çok beğendiğini söyledi. Genç yaşlarda büyük başarılara imza atmış bir ecdadın bugünün gençlerine daha fazla anlatılması gerektiğini belirten Duymaz, "Çok etkilendim. Bütün bölümlerini gezdim müzenin, gezmeyenler muhakkak gelip görmeli." dedi.

Mehmet Duymaz ise müzenin Edirne'nin tarihine yakıştığını, özellikle gençlerin ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti.

Süleyman Ayar da tarihin yaşatılmasında müzelerin önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, "Daha fazla müze kurulmalı. Bu müze de çok güzel olmuş. Emek verenlere teşekkür ederiz. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin önemli hükümdarlarından. Onun adına bir müzenin kurulması bizi mutlu etti." diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Müzesi

Müze mekanı olan Saatli Medrese, 15. yüzyıl Osmanlı mimarlığının şaheserlerinden Üç Şerefeli Cami ve Külliyesi'nin bir parçası. Müze binası, Edirne'yi kurduğu medreselerle bir ilim merkezi haline getiren Sultan 2. Murad tarafından yaptırıldı. Fatih Sultan Mehmet'in ders gördüğü yer olarak rivayet edilen medrese 1752 yılındaki büyük Edirne depreminde tahrip oldu.

Eser metruk vaziyette iken 2014-2019 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projelendirme ve uygulama sonucunda restore edilerek, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak teşhir ve tanzim edilen müze, geçen yıl mayıs ayından itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.