"Bir Can Kurtarmak Tüm İnsanlığı Kurtarmak Gibidir" - Son Dakika
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"Bir Can Kurtarmak Tüm İnsanlığı Kurtarmak Gibidir"

6 saat önce

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek organlarını bağışladılar.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek organlarını bağışladılar.


AK Parti Kocasinan teşkilatı bu hafta yönetim kurulu toplantısını olağan formatın dışında gerçekleştirdi. Salı günleri gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından organ bağışının önemi ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunumun ardından AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan başta olmak üzere birçok yönetim kurulu üyesi organ bağış formunu doldurarak Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.


Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Okandan, ülkemizde organ bağışının çok düşük oranlarda olduğunu ve bu soruna bir farkındalık oluşturmak amacıyla organ bağışında bulunduklarını dile getirdi. Yönetim kurulu toplantısında yapılan sunuma değinen Başkan Okandan; "Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yönetim kurulu üyelerimize bir sunum yaparak organ bağışını anlatmalarını rica ettik. Sağ olsunlar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizde de bizleri kırmayarak organ bağışının önemini anlatan bir sunum gerçekleştirdiler. Bizim düşüncemizde bir canı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Kur'an-ı Kerim'de; "Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur" buyurulmuştur. Bizlerde bir farkındalık oluşturmak ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızın organ bağışının mahiyeti ve halk arasındaki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bilmeleri adına böyle bir projeye başvurduk." İfadelerini kullandı.


"Organ Bağışı Hayat Kurtarır"


AK Parti Kocasinan İlçe teşkilatından organ bağışı kampanyasına büyük bir katılım olduğunu dile getiren Başkan Okandan sözlerine şöyle sürdürdü: "Organ bağışı hayat kurtarır sloganından yola çıkarak Yönetim kurulu üyelerimiz organ bağışı noktasında adeta seferber oldular. Bu durumu görmek gerçekten bizleri duygulandırdı. Organ bağışı baktığınızda basit bir olay olarak görülebilir. Fakat bir insanın hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine vesile olmak adına yapılan böyle bir işin içerisinde olmak bizlere onur ve gurur veriyor. Ben teşkilatım başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi organ bağışı konusunda hassasiyet göstermeye davet ediyorum. Organ bağışında bulunan bu konuda hassasiyet gösteren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Kocasinan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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