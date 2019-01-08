"Bir Çanta Dolusu Sevgi"
1 saat önce
Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu öğrencileri minik yürekleriyle önemli bir etkinliğe imza atarak, ihtiyaç sahibi kardeşlerine kıyafet, oyuncak ve kırtasiye yardımında bulundular.
Çocuklara paylaşma bilincini aşılamak amacıyla okul öğretmenleri tarafından başlatılan "Bir Çanta Dolusu Sevgi" yardım projesi kapsamında çocuklar, kullanmadıkları kıyafet, oyuncak ve okul araç gereçlerini kendi elleriyle paketleyerek Hayır Çarşısı'na bağışladılar. Özenle hazırlanan yardım kolilerinin araçlara taşınmasında çocuklarda bizzat görev alarak büyük bir keyifle görevlilere destek oldular.
OKUL MÜDÜRÜ ZÜLFÜ DİLMEN :"PROJEMİZ 2 AYDIR DEVAM EDİYOR"
Yardım etkinliğinin öğrencileri çok mutlu ettiğini belirten M. Lütfullah Bilgin İlkokulu Müdürü Zülfü Dilmen, ihtiyaç sahiplerinin umudu olan Hayır Çarşısı'na daha öncede bu gibi yardımlarda bulunduklarını ve yardım kampanyalarının iki aydır devam ettiğini kaydetti. Öğrencilere çocuk yaşta yardımlaşma duygusunu aşılamak gerektiğini belirten Müdür Dilmen, ailelerin de bu konuda son derece duyarlı olduklarını söyledi. Daha sonra söz alan anaokulu öğrencileri ise evdeki kıyafet ve oyuncaklarının bir kısmını ihtiyacı olan diğer arkadaşlarına getirdiklerini ve çok mutlu olduklarını belirttiler. İhtiyacı olan arkadaşlarına sadece kıyafet ve oyuncak değil, okul araç gereçleri de hediye ettiklerini kaydeden çocuklar öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ettiler.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:08 Kaynak: Bültenler
Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı
Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür