"Bir Çerçeveye Sığan Emek" Medicana Sağlık Grubu'nda sergileniyor - Son Dakika

Medicana Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, sağlık çalışanlarını kadraja taşıdıkları fotoğraf sergisini, Medicana Sağlık Grubu'nun hastanelerinde ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açılan "Bir Çerçeveye Sığan Emek" sergisi, sağlıkta çalışan kadınların emeğine dikkati çekerek, insan yaşamı ve sağlığına titizlikle emek veren kadınları gözler önüne seriyor.

Sergi, 8-11 Mart'ta İstanbul, İzmir, Ankara, Sivas, Samsun, Konya ve Bursa hastanelerinde ziyaretçilere sergileniyor. Serginin yanı sıra sağlıkta ve kadına şiddete dikkati çeken ve sağlık çalışanlarının rol aldığı film, Medicana Sağlık Grubu'nun dijital alanlarında gösterime sunuluyor.

Açıklamaya göre, sergi, kadın sağlık çalışanlarının yaşatmak ve insan sağlığı için sahadaki mücadeleyi bir nebze olsun aktarabilmek ve dikkat çekmek için sergileniyor. Çekimini fotoğraf sanatçılarının üstlendiği sergide, Medicana Sağlık Grubu'nun tüm hastanelerinde ameliyathane başta olmak üzere sahada mücadele veren gerçek kadın sağlık çalışanları kadraja alındı.

Doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve otelcilik hizmetlerinin aktif rol aldığı fotoğraflar, 11 Mart gün sonuna kadar Medicana International İstanbul, Bahçelievler, Kadıköy, Ataşehir, Bursa, International Ankara, International Samsun, Konya, Sivas ve İzmir hastanelerinde sergilenecek.