Son Dakika Haberleri: Bir "Çevirgen"in Notları Çeviriyle Yaşayanlar, Çeviriyle Yaşananlar

Bir "Çevirgen"in Notları Çeviriyle Yaşayanlar, Çeviriyle Yaşananlar

1 saat önce

Usta çevirmen Celâl Üster, şiir, kültür, edebiyat ve çeviri alanındaki bilgi birikimini okurlarla paylaşıyor

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Bir insan elli yıldan fazla bir zamandır, editörlük, yayınevi ve dergi yönetmenliği, hele gazetecilik gibi başka uğraşlara da dalmasına karşın çeviri yapmadan edememişse, önüne gelen kitabı çevirmemiş, belirli bir beğeniye yaslanmaya özen göstermiş olsa da yarım yüzyılda doksana yakın kitap çevirmişse, ona "çevirgen" denmez de ne denir!

Usta bir çevirmen kadar bir kültür insanı ve edebiyatçı kimliğiyle de öne çıkan Celâl Üster'in bu uğurda yarım yüzyılı aşan serüvenine tanıklık ediyor Bir "Çevirgen"in Notları. Bu serüvenin anılar kısmında "çevirgen"liğe kendini ilk kez kaptırdığı çıraklık günlerini, Memet Fuat gibi bir ustanın yanında yetişmesini, Mamak Cezaevi'nin zorlu koşullarında çeviri uğraşında nasıl ısrar ettiğini anlatıyor. Bundan başka edebiyat sevgisine, tutkuyla çevirdiği yazarların kendisine verdiği esrikliklere, ustaların dünya şiirindenolağanüstü dizelerin olağanüstü çevirilerine ve bazı çeviri analizlerine de yer veriyor bu yazılar. Ayrıca Karl Marx, James Joyce, J.L. Borges, George Orwell gibi büyük yazar ve düşünürlerin eserlerinin ülkemizdeki çeviri ve yayımlanma serüvenine ışık tutuyor.

"Bir 'Çevirgen'in Notları'nın çeviri üstüne kuramsal bir kitap olmasından özellikle kaçındım," diye yazıyor Celâl Üster, kitabın öndeyişinde. "Notlar, daha çok, yarım yüzyıllık bir çevirmenin bu uğraş için yelken açtığı dalgalı denizlerde geçirdiği ömrün bellekteki izdüşümleri…"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:58 Kaynak: Bültenler

Edebiyat, Güncel
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