Bir Çift Göz İki Hayatı Aydınlatıyor

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman 'da yaşayan Fatma Çalgam, doğuştan görme engelli eşi Şevket Çalgam'ın dünyasını aydınlatıyor. Yeşilyurt Mahallesi 'nde kiraladıkları evde oturan 45 yaşındaki Fatma Çalgam, hayat arkadaşı 43 yaşındaki Şevket Çalgam ile yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 10 yıl önce engeline rağmen eşiyle görücü usulü evlenen Çalgam, bu süreçte eşinin en büyük destekçisi oldu. Görme engelli eşinin tüm ihtiyaçlarını gideren Çalgam, hayat arkadaşının adeta gören gözü oluyor. Mutlu bir yaşam süren çift, engellerin sevgiyle aşılabileceğine inanıyor."Gözleri, elleri oldum"Fatma Çalgam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeline rağmen eşini isteyerek kabul ettiğini anlatarak eşinden razı olduğunu ifade etti. Mutlu bir evlilikleri olduğunu aktaran Çalgam, şöyle konuştu:"Görme engeline rağmen eşimi çok seviyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendisinin gözleri, elleri oldum. Beraber vakit geçiriyoruz. Hiçbir zaman yanından ayrılmıyorum. Birlikte evde Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kendisine her konuda yardımcı oluyorum. Bu durumdan da oldukça memnunum. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevmesem evlenmezdim. Görme engeline takılmadım. Sonuçta Allah'ın takdiri. Yemeğini hazırlayıp gezdirmeye götürüyorum. Elbiselerini yıkayıp ütülüyorum."Eşine her konuda yardım ettiğini dile getiren Çalgam, hayat arkadaşıyla bir ömrü paylaştıklarını söyledi. Çalgam, eşinin kendisine gayet saygılı olduğunu da anlatarak "Benim de eksik olduğum yönleri tamamlıyor. Sevgisini benden eksik etmiyor. Görme engelli eşimi görenlerden tepki gösteren de hoş karşılayan da var. Ben hiçbirine aldırış etmeden eşimle hayatımı sürdürüyorum." dedi."Bir an olsun yanından ayırmıyor"Şevket Çalgam ise 10 yıllık evliliğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi. Allah'ın eşinden razı olmasını dileyen diyen Çalgam, "Eşim sağ olsun beni her yere götürüyor. Kendisinden çok memnunum. Eşim benim görmeyen gözüm, ellerim, ayaklarım oldu. Evde benim yemeği hazırlıyor. Elbiselerimi ütülüyor. Tıraş olmamda yardımcı oluyor. Beni bir an olsun yanından ayırmıyor. Her türlü ihtiyacımı karşılıyor." dedi.Geçimlerini bakım maaşıyla sağladıklarına işaret eden Çalgam, "Allah, devletimizden razı olsun. Bakım maaşıyla geçimimi sağlıyorum. Çok mutluyum. Kirada oturuyorum. Çocuğumuz olmadı. Hayatımızı mutlu bir şekilde sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.