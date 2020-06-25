Bir çiftçi kamu kurumlarının desteğiyle 55 dönüme lavanta bahçesi kurdu - Son Dakika

Bir çiftçi kamu kurumlarının desteğiyle 55 dönüme lavanta bahçesi kurdu

Uşak'ta çiftçilikle uğraşan Haşim Deniz Öziş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden aldığı hibe 55 bin fidan desteğiyle 55 dönümde lavanta bahçesi oluşturdu.

Uşak'ta çiftçilikle uğraşan Haşim Deniz Öziş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden aldığı hibe 55 bin fidan desteğiyle 55 dönümde lavanta bahçesi oluşturdu.

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Ulubey ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Haşim Deniz Öziş, lavanta bahçesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden "Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 55 bin fidan desteği aldı.

Öziş, aldığı fidanları 55 dönümlük arazide yetiştirerek, "Lavanta Denizi" ismini verdiği bahçenin içerisine fotoğraf çekmek isteyenler için özel alanlar oluşturdu.

İçerisinde küçük bir dinlenme alanının da yer aldığı lavanta bahçesi, vatandaşların ilgi odağı olurken, Öziş, lavantanın yağını çıkarıp temizlik ürünleri de üretmeye başladı.

Uzun yıllardır çiftçilik yaptığını aktaran Öziş, lavanta bahçesinin bölgeye yeni bir çehre kazandıracağını ve bu yüzden böyle bir girişimde bulunduğunu ifade etti.

Lavanta bahçesinin de vatandaşlar tarafından da ilgi gördüğünü belirten Öziş, şunları söyledi:

"Lavantanın gücünün, renginin burada yeni bir çehre oluşturduğuna inanıyoruz. Biz bu sayede burada küçük kafeterya gibi bir şey yaptık. Gelen arkadaşlarımız için dinlenme yerleri var. Fotoğraf çekim alanlarımız var. Oldukça ilgi de görüyor. Biz endüstriyel olarak da yararlanmayı planlıyoruz. Evlerde hoş koku vermesi amacıyla temizlik ürünlerinde de kullanıyoruz. Uşak Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilçemizde distilasyon makineleri kurulacak. Bunların yatırımları yapıldı. Belki bundan sonra lavanta Ulubey ilçesinde ayrı bir sektör olacak. Her tarafımız lavanta kokacak. Yağlarını çıkarttık. Yüzey temizleyici ve sıvı sabunlarını da yaptık. Uşak'ın simgelerinden olan helvayla ilgili denemeler yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde lavantalı helvalar da olacak. Ulubey'i daha fazla tanıtacağız ve daha hoş olacağına inanıyorum."

Öziş, lavanta bahçesi için destek veren Uşak Valiliğine, Ulubey Kaymakamlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve İl Özel İdaresine teşekkür etti.

Ulubey, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir çiftçi kamu kurumlarının desteğiyle 55 dönüme lavanta bahçesi kurdu - Son Dakika

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