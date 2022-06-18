Samsun'da sokakta çırılçıplak gezen şahsı, tekme tokat dövdüler! Zabıta bile copla darbetti

Antalya, Denizli ve Mardin'den sonra bir çıplak vatandaş hadisesi yaşanan şehirlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Samsun'un Batıpark bölgesinde bir kişi, anadan üryan bir şekilde dolaşırken görüntülendi.

ZABITA VE VATANDAŞLARCA DARBEDİLDİ

Çırılçıplak dolaşan şahsa çevredekiler çok sert tepki gösterdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çıplak vatandaşın, çevredekiler tarafından tekmelendiği ve bir zabıta tarafından copla darbedildiği görülüyor.

Çıplak vatandaşın darbedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.