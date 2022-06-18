Samsun'da sokakta çırılçıplak gezen şahsı, tekme tokat dövdüler! Zabıta bile copla darbetti - Son Dakika
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Samsun'da sokakta çırılçıplak gezen şahsı, tekme tokat dövdüler! Zabıta bile copla darbetti

18.06.2022 22:10

Samsun'da çırılçıplak bir halde sokakta dolaşan bir kişiye vatandaşlar darbetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından yerde tekmelenen ve bir zabıtanın da copla vurduğu şahsın darbedilme görüntüleri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Antalya, Denizli ve Mardin'den sonra bir çıplak vatandaş hadisesi yaşanan şehirlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Samsun'un Batıpark bölgesinde bir kişi, anadan üryan bir şekilde dolaşırken görüntülendi.

ZABITA VE VATANDAŞLARCA DARBEDİLDİ

Çırılçıplak dolaşan şahsa çevredekiler çok sert tepki gösterdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çıplak vatandaşın, çevredekiler tarafından tekmelendiği ve bir zabıta tarafından copla darbedildiği görülüyor.

Çıplak vatandaşın darbedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

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Samsun, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sokakta çırılçıplak gezen şahsı, tekme tokat dövdüler! Zabıta bile copla darbetti - Son Dakika
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