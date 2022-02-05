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Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı - Son Dakika

Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı

05.02.2022 22:32
Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı

Karar Gazetesi, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Hadi İnşallah" şeklinde tweet atan editörü Özge Kar'ın işine son verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk siyasetçilerden ve dünya liderlerinde peş peşe geçmiş olsun mesajları gelirken, Karar Gazetesi editöründen imalı bir mesaj geldi.

"HADİ İNŞALLAH" DİYE TWEET ATTI

Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı

Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu tweetini alıntılayarak "Hadi İnşallah" ifadesini kullandı. Editör Kar, daha sonra gelen tepkiler üzerine tweeti silerek hesabını kapattı.

KARAR'DAN AÇIKLAMA: TASVİP ETMİYORUZ

Karar Gazetesi yaptığı açıklamada, editörün işine derhal son verildiğini duyurarak kamuoyundan özür diledi.

Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı

Gazete, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Covid-19, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı - Son Dakika
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