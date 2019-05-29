Son Dakika Haberleri: Bir çirkin saldırı daha! Cami görevlisi buldu, olay yerini istihbarat inceledi
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Bir çirkin saldırı daha! Cami görevlisi buldu, olay yerini istihbarat inceledi

1 saat önce

ALMANYA'da giderek artan cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Bir çirkin saldırı daha! Cami görevlisi buldu, olay yerini istihbarat inceledi, System.String[]
ALMANYA'da giderek artan cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı (KRV) Mönchengladbach şehrindeki Faslılara ait Masjid-Arrahman Camisi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesilmiş domuz başı ve kanlı torba atılarak, ırkçı semboller çizildi.

Cami derneği görevlisi tarafından fark edilen olay sonrası Alman istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Örgütü ve polis tarafından yapılan incelemede, kesilmiş domuz başı, kanlı bir torba ve ırkçı semboller tespit edildi.

IRKÇI GRUPLAR GÖSTERİYE HAZIRLANIYOR

Aynı cami daha önce de Almanya'da Selefiler'in liderlerinden biri olarak tanımlanan ve hapiste olan Alman Müslüman Sven Lau (39) ile gündeme gelmişti. Alman güvenlik güçleri söz konusu caminin selefilerin buluşma merkezi olduğu gerekçesiyle, geçtiğimiz yıl kasım ayında camide arama yapmıştı.

Diğer taraftan şehirdeki Alman ırkçı gruplar cami önünde bir gösteri yapmaya hazırlanıyor. Cami karşıtı ırkçı gruba polisin izin vermediğini belirtilirken polis, ırkçı grupla cami bahçesine atılan kesik domuz başı ve ırkçı sembollerle arasında bağ olup olmadığını araştırdığı belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:53 
Polis, Almanya, Güncel
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