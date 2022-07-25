Bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
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Bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

25.07.2022 01:28

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yıldızeli, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

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