Üye Girişi
Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis - Son Dakika

Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis

07.02.2022 20:00
Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis

VAN'da bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağladıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanık ayrı ayrı müebbet hapis ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

VAN'da bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağladıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanık ayrı ayrı müebbet hapis ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çatak ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında olan Hayri Balkan'ın, PKK silahlı terör örgütüne katılımını sağladıkları gerekçesiyle Mehmet Bitik, Sinan Bitik ve Rakip Babür hakkında Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan sanıklar, bugün karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından, her bir sanık hakkında ayrı ayrı müebbet hapis ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.


YORUMLAR
500

Terör, Çatak, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:48 FETÖ hükümlüsü, "İsmail'in Yeri"nin sahibi İsmail Çolak yakalanıp cezaevine gönderildi
19:47 Ölümünde ihmal olduğu öne sürülüyordu! Yeğeninden Fatma Girik'in bakıcısına suç duyurusu
19:25 Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 20:06:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bir çocuğun terör örgütü PKK'ya katılımını sağlayan 3 kişiye müebbet hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement