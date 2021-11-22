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Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! - Son Dakika

Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!

22.11.2021 08:28

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşlar, bölgede sürekli kaza olduğunu ileri sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı.

Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde Jandarma karakolundan başlayarak gümrük kapısına kadar devam Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mecit Muhammed'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonrası olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir çocuğun öldüğü kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Lastik yakıp yolu saatlerce kapattılar

ÖLÜM HABERİ İLE ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Muhammed'in ölüm haberini duyan mahalleli, bölgede sürekli ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşadığını öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalleli ile bir yapılan görüşmenin ardından, itfaiye ekiplerince ateş söndürüldü. Yol, tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!

Otomobil, Jandarma, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! - Son Dakika


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