Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüBURSA'da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

BURSA'da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 10'ncu Ada Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Merinos Polis Karakolu'na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir çocuk annesi eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Osmangazi, Yeşilova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:01 Kaynak: DHA
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