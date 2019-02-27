Son Dakika Haberleri: Bir Çocuk Annesi Evinde İntihar Etti

Bir Çocuk Annesi Evinde İntihar Etti

1 saat önce

BURSA'da, eşiyle tartışan 1 çocuk annesi Pervin B. (34), evinde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Bir Çocuk Annesi Evinde İntihar Etti, System.String[]
BURSA'da, eşiyle tartışan 1 çocuk annesi Pervin B. (34), evinde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, merkez  Osmangazi ilçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pervin B.ile 2011 yılında evlendiği eşi Sinan B., bir süre önce geçimsizlik yaşamaya ve sık sık tartışmaya başladı. Bir kız çocuğu annesi Pervin B. ile eşi, 4 gün önce gece saatlerinde yine tartıştı. Pervin B., olayın ardından sabah çocuğunu annesine götürüp, akşam saatlerinde evine döndü. Evde tekrar yaşanan tartışmadan sonra Pervin B. yatak odasına geçti, Sinan B. ise salonda uyudu. Sinan B., sabah saatlerinde su içmek için uyandığında eşi Pervin B.'yi doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Eşini indirip suni teneffüs yapan Sinan B., sağlık ekiplerine de haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pervin B.'yi ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Pervin B., burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eşine tıbbi müdahale yapılırken hastane koridorunda bekleyen Sinan B., acı haberi alınca olduğu yere çöktü.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:57 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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