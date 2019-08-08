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Bir çocuk annesi kendini astı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Hamide A.(48), kendini iple tavana asarak intihar etti.

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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Hamide A.(48), kendini iple tavana asarak intihar etti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Hüseyin Çelebi Mahallesi Çılbır Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamide A., evinin tavanına kendini iple asarak yaşamına son verdi. Nihat A., evine girdiğinde eşini tavana iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hamide A.'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından 1 çocuk annesi Hamide A.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Safranbolu, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:14 Kaynak: DHA
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