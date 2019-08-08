Bir çocuk annesi kendini astı
1 saat önce
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Hamide A.(48), kendini iple tavana asarak intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:14 Kaynak: DHA
KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde, Hamide A.(48), kendini iple tavana asarak intihar etti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Hüseyin Çelebi
Mahallesi Çılbır Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamide A., evinin tavanına kendini iple asarak yaşamına son verdi. Nihat A., evine girdiğinde eşini tavana iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hamide A.'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından 1 çocuk annesi Hamide A.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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