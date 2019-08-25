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"Bir Çocuk Bir Tebessüm" projesi

1 saat önce

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Birimi'nin, Yetim Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (YÖÇEYDER) ile başlattığı "Bir Çocuk Bir Tebessüm" projesinin ikinci etkinliği "AK Gençlik Çocuklarla El Ele" adıyla düzenlendi.

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Birimi'nin, Yetim Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (YÖÇEYDER) ile başlattığı "Bir Çocuk Bir Tebessüm" projesinin ikinci etkinliği "AK Gençlik Çocuklarla El Ele" adıyla düzenlendi.

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları İl Başkanı Murat Salih Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal politikalar biriminin başlattığı ve devam ettirdiği bu projeyi çok değerli bulduğunu söyledi.

Projenin çok değerli olduğunu belirten Başer, "Minik kardeşlerimizin gözlerindeki mutluluğu ve sevinci görmek bizler için her şeyden önemli, onlar bizlere birer emanet. Bu vesileyle bu projede emek sarf etmiş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tip sosyal projeleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Proje yürütücüsü İl Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Kübra Kaymul da bu projenin kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan minik kardeşlerimizin bir an bile mutlu olması bizleri manevi anlamda da bir nebze rahatlatıyor. Onlara karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız. O yüzden bu proje vesilesiyle, minik kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:50 Kaynak: AA
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