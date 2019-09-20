Son Dakika Haberleri: "Bir Çocuk Bir Umut Projesi"
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"Bir Çocuk Bir Umut Projesi"

59 dakika önce

Mersin'de, "Bir Çocuk Bir Umut Projesi" kapsamında 250 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı.

Mersin'de, "Bir Çocuk Bir Umut Projesi" kapsamında 250 öğrenciye polislik mesleği tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, proje kapsamında öğrencilerin okula adaptasyonunu artırmak ve onlara rol model oluşturmak amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

250 öğrenciye, proje kapsamında polislik mesleği tanıtıldı, yaş gruplarına uygun bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere kumbara şeklinde tasarlanmış polis arabası ile polis maskesi, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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