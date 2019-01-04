Son Dakika Haberleri: Bir Çocuk da Sen Giydir' Dediler, Çocukların Yüzünü Güldürdüler

Bir Çocuk da Sen Giydir' Dediler, Çocukların Yüzünü Güldürdüler

1 saat önce

Sare Eğitim Kurumları tarafından yürütülen 'Bir Çocuk da Sen Giydir' Projesi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet aldı.

Bir Çocuk da Sen Giydir' Dediler, Çocukların Yüzünü Güldürdüler, System.String[]
Sare Eğitim Kurumları tarafından yürütülen 'Bir Çocuk da Sen Giydir' Projesi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet aldı.

Sare Eğitim Kurumları öğretmenleri Elif Elmadağ ve Ömer Bekler tarafından koordine edilen 'Bir Çocuk da Sen Giydir' Projesi, ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Proje kapsamında çocukları mağazaya götüren öğretmenler, çocukların istedikleri kıyafetleri alarak yüzlerini güldürdü.

Proje hakkında bilgiler veren Sare Eğitim Kurumları Biyoloji öğretmeni Elif Elmadağ, "Okul başlamadan önce görev paylaşımında bulunduk. Bu görev paylaşımında sosyal dayanışma ve yardımlaşma kulübünde yer aldık. Burada isteyerek yer aldım. Çünkü bazı kesimdeki çocukların ihtiyacı olan eşyaları alamadığını gördüm. Durumu olmayan, öksüz ve yetim çocuklara yardım ederek başlamak istedik. Kaymakamlık bizlere referans oldu ve bizde bu sayede çocuklarımıza ulaşarak onları alışverişe götürdük. Okulumuzda öğrenim gören çocuklarımızda bizle beraber severek geldiler. Öğrencilerimizle, velilerimize soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan çocuklarımızın eşyalarını karşıladık" dedi.

Öğretmen Ömer Bekler de, "Biz bu proje kapsamında çok mutlu olduk. İstediğimiz dönükleri elde edebildik. Mutlu ve huzurlu bir ortamın olması ve öğrencilerimizin bundan haz alması bize de haz verdi. Bu projeyle bazı tabuları yıkmak istedik. Eski eşyaları çocuğa giydirmekten ziyade, o çocukları mağazalara götürüp çocuğun sevebileceği montu veya boyu almasını sağladık. Biz sadece o çocuğun aldı ürünün parasını ödemiş olduk. Böylelikle ihtiyaç sahibi olan çocuğumuzda eski bir ürünü almak yerine kendi aldığı yeni ürünün mutluluğunu yaşadı. Kimi zaman hüzünlendik, kimi zamanda mutlu olduk. Bir çocuğun terlikle gelebildiğini de gördük, yırtık ayakkabıyla da geldiğini gördük" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Elmadağ, Güncel
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