Son Dakika Haberleri: "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" sözüne suç duyurusu
Son Dakika Magazin 'Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır' sözüne suç duyurusu

"Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" sözüne suç duyurusu

1 saat önce

Oğlunun ağzına meyve uzatıp sonra kendi ağzına soktuğu o görüntülere bazı takipçileri hakaret boyutuna varan yorumlar yaptı.

Oğlunun ağzına meyve uzatıp sonra kendi ağzına soktuğu o görüntülere bazı takipçileri hakaret boyutuna varan yorumlar yaptı. Günaydın'ın haberine göre Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" yorumu üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Alişan, o görüntülerin sadece şaka olduğunu belirtti. Savcılık, yorumu ifade özgürlüğü sayıp dosyaya takipsizlik verdi.

Alişan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:50 
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