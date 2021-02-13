Bir çocuk isterken dört "evlatları" oldu - Son Dakika

Bir çocuk isterken dört "evlatları" oldu

13.02.2021 11:17
Bir çocuk isterken dört

Sivas'ta iki kardeşi evlat edindikten 2 yıl sonra kendi bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, 7 yaşındaki bir kıza daha yuvalarını açarak 4 çocuk sahibi oldu.

Sivas'ta iki kardeşi evlat edindikten 2 yıl sonra kendi bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, 7 yaşındaki bir kıza daha yuvalarını açarak 4 çocuk sahibi oldu.

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 30 yıl önce dünya evine giren Nebile (52) ve Ekrem Irkıl (52) çifti, evliliklerinin ardından uzun yıllar çocuk sahibi olamayınca 16 sene önce iki kardeş Ebru ve Mehmet K'yi evlat edindi.

Çift, evlat edinmelerinden 2 yıl, evlenmelerinden 18 yıl sonra ise bu kez kendi çocukları Bora'yı kucaklarına aldı.

Ebru, Mehmet ve Bora'nın büyümesi üzerine yakın zamanda 7 yaşındaki Yağmur'un bakımını da üstlenen çift, ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Anne Nebile Irkıl, AA muhabirine, Sevgi Evleri'ne gittiklerinde Ebru ile karşılaştıklarını, o sırada kardeşi Mehmet'i de görünce ikisinin de bakımını üstlendiklerini belirtti.

Ebru ve Mehmet'in büyümesinin ardından boşluğa düştüğünü anlatan Irkıl, "Bu süreçte kendi çocuğumuz Bora dünyaya geldi. Ben her şeyi Mehmet ve Ebru'da tattım. Anne olmayı, okula götürmeyi, her şeyi onlarda tattım." dedi.

Koruyucu aile olmayı herkese öneren Irkıl, "Hiç düşünmesinler, hemen karar verip çocukları alsınlar. Ben bilsem daha önce alırdım. Kendi çocuğun olunca da ayırt edemiyorsun çünkü o da senin bir parçan oluyor. En güzel şey." diye konuştu.

"Çocuğumuz olduktan sonra da sevgileri hiç değişmedi"

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okulda memur olarak görev yapan baba Ekrem Irkıl ise Ebru ve Mehmet'i hiçbir zaman kendi çocuklarından ayırt etmediklerini söyledi.

Kendi çocukları olduktan sonra da sevgilerinin hiç değişmediğini dile getiren Irkıl, "İçten gelerek sarılır, sahiplenirlerse çok güzel bir duygu. Onları büyütmek, iş sahibi yapmak çok güzel, inşallah düğünlerini de görürüz." ifadelerini kullandı.

Kızları Ebru'nun judoda dereceler elde ettiğini ve milli sporcu olduğunu anlatan Irkıl, onun başarısının kendilerini gururlandırdığını anlattı.

Irkıl, birçok ilki Ebru ve Mehmet ile yaşadıklarını dile getirdi.

"Onları hep annem ve babam olarak bildim"

Ebru K. (18) ise Nebile ve Ekrem Irkıl çiftini hiçbir zaman koruyucu aile olarak görmediğini vurgulayarak, "Onları hep annem ve babam olarak bildim. Onlar da bana hep öyle baktılar, küçük kardeşim Bora'dan hiç ayırmadılar. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun." dedi.

İlkokul 3. sınıfa giderken annesi Nebile Irkıl'ın yönlendirmesiyle judoyla tanıştığını belirten Ebru, şunları kaydetti:

"10 yıldır judo yapıyorum. Judo milli takımına girdim. İl birinciliklerim, bölge şampiyonluklarım, Türkiye üçüncülüğüm var. Uluslararası müsabakaya katıldım fakat derece elde edemedim. İnşallah pandemiden sonra aynı derecelerle devam edeceğim. Hedefim Avrupa şampiyonluğu, daha sonra da dünya ve olimpiyat olarak ilerlemek istiyorum."

Kardeşleri ve ailesiyle mutlu ve huzurlu yaşam sürdüklerini söyleyen Ebru, "Yağmur'u annem istedi, gittik gördük. Yıllardır bizimle gibi, inşallah birlikte büyürüz." diye konuştu.

Mehmet K. (20) ise kardeşleri ve ailesiyle mutlu bir yaşam sürdüklerini ifade etti.

Ailesinin Yağmur'u koruyucu aile olarak sahiplenme fikrini kendisiyle paylaştığında çok mutlu olduğunu anlatan Mehmet, "Onun da sıcak bir ailesi olsun, hayatı görsün, yaşasın istedim." ifadesini kullandı.

Sevgi Evleri, Bora Füzesi, Milli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir çocuk isterken dört 'evlatları' oldu - Son Dakika


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