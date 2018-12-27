Bir Çok Bölgeyi Kar Hatay'ı da Yağmur Vurdu
1 saat önce
Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay
'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış Antakya
, İskenderun
, Arsuz
ve Yayladağı
ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayladağı Çevre Yolunda bulunan duvar devrilirken, Antakya'da da bir okulun duvarının kaya düşmesi sonucu yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışların ardından bazı tarım alanlarını da su bastı. Yağışların yarında sürmesi bekleniyor.
(Mehmet Bayrak
- Ahmet Seher - Onur Akbulut/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:01 Kaynak: İHA
Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
Vefalı Köpek, Kendisini Terk Eden Sahibini -30 Derecede 6 Ay Bekledi
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti