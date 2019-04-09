Bir Çok İlde Fetö Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

Bölücü terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bölücü terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Adana, Konya ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, onlarca şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler düğmeye bastı, birçok ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden yola çıkılarak, 2'si aktif 57'si KHK ile meslekten ihraç edilmiş toplam 59 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti gerçekleşen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ederken gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İzmir merkezli yapılan operasyonlarda, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf askerlerin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için baskınlar eş zamanlı olarak devam ediyor. Konya'da ise 'mahrem asker abileri' için harekete geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen şüpheli şahısların "Örgüte üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek ve kadrolaşma" gibi suçlarda bulunduğu belirlendi.



(İHA)

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