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Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - Son Dakika

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı

13.02.2022 11:02

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı Milli sporcu Birgül Erken, Dünya'da bir daha kırılamayacak bir rekorun deneme antrenmanı için buzla kaplı Tödürge gölüne daldı Milli sporcu Birgül Erken, Dünya'da bir daha kırılamayacak bir rekorun deneme antrenmanı için buzla kaplı...

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı

Milli sporcu Birgül Erken, Dünya'da bir daha kırılamayacak bir rekorun deneme antrenmanı için buzla kaplı Tödürge gölüne daldı

SİVAS - Milli sporcu Birgül Erken, Dünya'da bir daha kırılamayacak bir rekorun deneme antrenmanı için buzla kaplı Tödürge gölüne daldı.

Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan, kentin en büyük gölü olan ve 'kuş cenneti' olarak da bilinen buzla kaplı Tödürge Gölü'nde kırılması zor bir Dünya rekoruna imza atmak için deneme antrenmanı yaptı. Erken buzla kaplı Tödürge gölüne girip buz kütlesi altında yatay dalış gerçekleştirdi. Güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirilen antrenman izleyenlerin içini dondurdu. Profesyonel dalgıçlar dışında hiç kimsenin buzun üzerine çıkmasına izin verilmedi. Deneme antrenmanı beklentilerin üstünde oldu. Erken, Rusya'da planlanan rekor denemesini Türkiye'de gerçekleştirmeyi karar verdi.

Tödürge'yi keşfettiler

Erken yaptığı açıklamada Sivas'ta Dünya'daki benzerlerinden daha güzel bir buz altı dalış lokasyonu keşfettiklerini belirtip, "Burada bir buz altı dalış lokasyonu tespit ettik. Dünya'da buz altı dalış kolasyonlarına çok benzer ve onlardan daha da güzel ve daha da uygun hale gelebilecek bir cevher var elimizde. Biz burada yatay olarak bir Dünya'ya rekoru kırmayı planlıyoruz. Bugün bunun denemesini gerçekleştiriyoruz. Teknik olarak alt yapıyı hazırladık. Gördük ki burası gerçekten bir cazibe merkezi haline gelebilir." şeklinde konuştu.

Rekor denemesi Türkiye'de yapılacak

Erken, gerçekleştirdikleri antrenman sonrası Rusya'da planladıkları rekor denemesini Türkiye'de gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade edip, "Bu benim içinde bir ilkti. Soğuktan dolayı bazı endişelerim vardı. Üşür müyüm, tamamlayabilir miyim diye düşündüm. Hızlı bir şekilde adapte oldum. Dalış uzmanları ve güvenlik ekipleri bana destek oldular. Sivas Valimiz ve Zara kaymakamımız destek verdiler. Bu destek olmasaydı bu rekor denemesini Rusya'ya yapmak zorunda kalacaktık. Ama ilk tercihimiz güzel ülkemiz oldu. Teknik ekibimizle bugün yaptığımız incelemede denemenin burada yapılabileceğini gördük. Rekoru buraya getireceğiz inşallah." dedi.

"Elimizden alınamayacak bir rekor kıracağız"

Erken, bir daha Türkiye'den alınamayacak bir rekor kıracaklarını iade edip şunları söyledi. "Burada rekoru küresel ısınmaya ithafken kıracağız. Geçtiğimiz yıl buz kalınlığı uygun değildi ama bu yıl muhteşem bir buz var. Suyun altı muhteşem. Gölün dip yapısı da uygun. Yaz aylarında da keşifler yapmıştık. Bugün rekorun ayak sesleri duyuldu. Bir daha elimizden alınamayacak bir rekor kıracağız. Rekor Türkiye'de kalacak. Bunun sözünü verebilirim. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum."

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı
Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı
Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı

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Milli Sporcu, Türkiye, Sivas, Milli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - Son Dakika


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