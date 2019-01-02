Bir Daha Liste Başı Adayı Olmayacak
2 saat önce
EYLÜL 2017'de yapılan genel seçimlerden sonra CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri yapılmıştı.
EYLÜL 2017'de yapılan genel seçimlerden sonra CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri yapılmıştı. Katrin Göring Eckardt bu görüşmelerde Yeşiller heyetine başkanlık yapmıştı. Eğer partiler anlaşmış olsaydı Göring Eckardt hükümette bir bakanlık koltuğuna oturacaktı. Eckardt'ın bu beklentisi, FDP'nin son anda ortaklıktan vazgeçmesi üzerine suya düşmüştü. Cem Özdemir
ve Katrin Göring Eckardt liderliğinde 2017 seçimlerine giren Yeşiller'e sandıktan yüzde 8.9 oranında oy çıkmıştı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında Yeşiller, ülkenin en büyük ikinci partisi konumuna geldi. Robert Habeck ve Annalena Baerbock'un liderliğindeki Yeşiller'in halk arasındaki desteği şu sıralar yüzde 18-20 arasında değişiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:00
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