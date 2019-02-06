Son Dakika Haberleri: Bir Darbe de İspanya'dan

Bir Darbe de İspanya'dan

43 dakika önce

İspanyol Senatosu, ülkede Venezuela'ya ait fonların engellenmesi kararı aldı.

Bir Darbe de İspanya'dan, System.String[]
İspanyol Senatosu, ülkede Venezuela'ya ait fonların engellenmesi kararı aldı. Bu kararla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'daki fonları kullanamayacak. İspanyol Halk Partisi'nin, mutlak bir çoğunluğa sahip olduğu İspanya Senatosu, hükümetten, Venezuela halkı adına, İspanyol bankalarına yatırdığı tüm varlıkları bloke etmesini istedi. Bloke kararının onaylanmasıyla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'daki fonları kullanamayacak. Senato ayrıca Venezuelalı muhalif Juan Guaido'ya tam destek vererek Guaido tarafından gönderilecek diplomatik temsilcilerin İspanya'daki Venezuela hükümetinin temsilcileri olarak tanındığını onayladı.

GUAİDO, ARABULUCU GÖRÜŞMELERİNİ REDDETTİ Bu arada Uluslararası Temas Grubu, aralarında AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından desteklenen bir arabuluculuk girişimi için yarın Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir araya gelecek. Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, "Halkın çektiği acıları uzatan herhangi bir diyaloğu veya temas grubunu reddediyorum" açıklaması yaptı.

BM'DEN, URUGUAY'DAKİ TOPLANTIYA DESTEK Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres, yarın Montevideo'da yapılması planlanan Venezuela toplantısına destek verdi. Guterres, krize arabuluculuk edecek çözüm girişimlerini onayladığını söyledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, İspanya, Venezuela, Güncel
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