Son Dakika Haberleri: Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı"

Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı"

1 saat önce

Araştırmacı yazar Hakkı Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun dili sevgi diliydi, gönül diliydi.

Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı
Araştırmacı yazar Hakkı Öznur, " Muhsin Yazıcıoğlu'nun dili sevgi diliydi, gönül diliydi. Her zaman bu ülkede barışı, kardeşliği savundu." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Türk İslam Medeniyetleri Kulübü tarafından düzenlenen "Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferansta konuşan Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun her zaman "Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek ve vatan bölünmeyecek." dediğini belirten Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu her zaman kamplaşmaya, kutuplaşmaya, cepheleşmeye karşı çıktı. Ötekileştiriciliği, nefretleştiriciliği tasvip etmedi. Her zaman kuşatıcı bir dil kullandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dili sevgi diliydi, gönül diliydi. Her zaman bu ülkede barışı, kardeşliği savundu." ifadelerini kullandı.

Hakkı Öznur, konferansın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Herkesin sağduyulu mesajlar vermesi ve toplumun değerlerine saygı göstermesi gerektiğini anlatan Öznur, "Türkiye, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yokluğunu derinden hissediyor çünkü Yazıcıoğlu, Türkiye'nin meclis sigortasıydı, milli direnç merkeziydi. Muhsin Yazıcıoğlu her zaman bu ülkede barışı, kardeşliği savunurdu, birliği ve beraberliği savunurdu. Kamplaşmaya, kutuplaşmaya herkesin karşı çıkması lazım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Türkiye, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 21:28:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]