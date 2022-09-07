Sevda Erdan Kılıç, Karaburun'da MHP İlçe Başkanı'nı Tutuklatan Savcı ve Eşinin Şanlıurfa'ya Sürüldüğü İddiasını Meclis Gündemine Taşıdı

Bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklaması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası Meclis gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Sevda Erdan Kılıç, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'in de tutuklanmasının ardından Karaburun Adliyesi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM'ye sundu. Kılıç, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir'in Karaburun ilçesinde bir boşanma davası görülüyor. Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, Meryem K. ile Sinan K. arasında. Meryem K.'nın, Karaburun Belediyesi personeli Mehmet Civan'ı tanık olarak göstermesi ve kocasının malları muvazaalı bir şekilde başkasının üzerine geçirdiği iddiası daha önce adliyede kavgaya sebep olmuştu. Koca Sinan K.'ya destek için Karaburun Adliyesi'ne gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve beraberindekiler Meryem K. ile çocuklarına saldırmış, tanık olan Mehmet Civan'ı da dövmüştü. Karaburun Adliyesi'ne giderek yanındakilerle birlikte polise tepki gösteren, hakim ve savcıları tehdit eden Karaburun MHP İlçe Başkanı Erkan Özen tutuklanmıştı. Özen'in avukatları vasıtasıyla tutuklamaya yaptığı itiraz talebinin kabul edilmemesi, ortalığı karıştırdı. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz, itiraz talebini reddetti. Olayın ilk çıktığı zamanda, adliyedeki kavga nedeniyle Erkan Özen'i tutuklamaya sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı ise Muhammet Miraç Yılmaz. Bu kararın ardından, Karaburun Adliyesi'nde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan karı-koca olan savcı ve hakim, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sürülüyorlar. Bugün de Karaburun Adliyesi'nde duruşmalar yapılamıyor.

Daha önce de Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin'in aynı ilçede kıdemli savcı olarak görev yapan eşi Osman Beraat Çetin ile birlikte yaptıkları haksız menfaat sağlama, görevini kötüye kullanma, arazi yolsuzluğu gibi iddiaları Meclis gündemine taşımıştım. AKP yargısı, hemen kaymakamla ilgili 154 haberimize erişim yasağı getirdi. İçişleri Bakanlığı, Kaymakam hakkında soruşturma açtı. 'Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından görevden el çektirilsin' dedik, ama bunu yapmak yerine, 'neredeyse ülkedeki bütün suçlularla, mafya ile fotoğrafları kamuoyuna yansıyan Süleyman Soylu'nun oturduğu' İçişleri Bakanlığı, Karaburun Kaymakamı hakkındaki dosyayı kapatarak kendisini ödüllendirdi."

"HUKUKUN SANA GÖRESİ BANA GÖRESİ OLUR MU"

Adaletin siyasi partilere göre işlememesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, " Türkiye'de adalet sistemi yerle bir edilmiştir, hukuk katledilmektedir. Neredesin Bekir Bozdağ? Bu nasıl adalet? Hukukun sana göresi bana göresi olur mu? Adalet, siyasi partilere göre işlemez, işleyemez! Koca koca adalet sarayları yaptılar, içerisinde adalet yok. Adaletin olmadığı yerde Adalet Bakanı olsan ne olur? Ortada devlet dediğimiz mekanizmanın ufacık bir kırıntısı kaldıysa bunun hesabı sorulmalı. Karaburun MHP İlçe Başkanı'nı tutuklayan hakim ve savcı eşinin İzmir'den Şanlıurfa'ya sürülmesini nasıl açıklayacaksınız ey AKP-MHP yargısı? Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ve Millet İttifakı olarak, iktidara geldiğimizde hukukun üstünlüğünü savunup, üstünlerin hukukunu yeneceğiz" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, önergesinde Bakan Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

"Karaburun Adliyesi'nde yaşandığı belirtilen bu olaylar doğru mudur? Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve Hakimi Cansu Kurucu Yılmaz, İzmir'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gönderilmiş midir? Eğer gönderilmişse tayin dönemi olmamasına rağmen neden böyle bir tasarrufta bulunulmuştur?

"Karaburun Adliyesi'nde yaşandığı ifade edilen bu olayla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa kimler hakkında açılmıştır? Açılmamışsa açılması düşünülmekte midir ve ne zaman açılacaktır?

Son bir yılda, tayin dönemi dışında görev yaptığı ilden başka bir ile talebi ve mazereti dışında gönderilen hakim ve savcı olmuş mudur? Olmuşsa sayısı kaçtır? Hangi illerden hangi illere gönderilmiştir?