"Bir de Buradan Bak" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor - Son Dakika

Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği ile gerçekleştirdiği yeni sergisi 'Bir de Buradan Bak', 30 Ekim Cuma günü Nişantaşı Taş Konak 'taki Kalyon Kültür binasında açılıyor. Sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor.

Günümüz kültür ve sanat üretiminin geçmişle kurduğu bağlara dikkat çeken Kalyon Kültür, 'Bir de Buradan Bak' sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 'Bir de Buradan Bak' sergisi, fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen DARKROOM projesinde farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci olan çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor. Kalyon Kültür'ün tarihi binasının yer alan sergi çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden, olduğu gibi sergi mekanına taşırken; izleyicilerine ev, yabancı, ortasında ve bir arada temaları üzerinden kurgulanan yeni bir deneyim alanı sunuyor.

"ANDA KALMAYI EN İYİ ÇOCUKKEN BECERİRİZ"

Sergiyle ilgili verilen bilgide "Geçmişe ya da geleceğe gitmeden anda kalmayı en iyi çocukken beceririz. Zamanın en çocuksu hali şimdiki zamandır sanki. Bu büyülü aralıkta hayaller ve gerçekler kolaylıkla bir araya gelebilir. Çocukluğumuzdan kalan bir oyuncağın anılarımızdaki yeri, henüz küçükken duyduğumuz bir şarkı, aynada kendimizi gördüğümüz bir an ve belki bir rüya gibi başını sonunu hatırlayamadığımız parça parça anların hepsi kağıt üzerinde anlam bakımından eşitlenirken, her birimiz için bambaşka anlamları yüklenirler. Kalabalıkların ortasında ama biriciktirler." ifadeleri yer aldı.

Küratörlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk'in üstlendiği 'Bir de Buradan Bak', 30 Ekim 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında, Pazartesi hariç her gün 11: 00-19: 00 saatleri arasında Kalyon Kültür'de sanat severlere açık olacak.

- İstanbul