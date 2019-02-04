Bir de küratöründen dinleyin!

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında tüm kültür ve tarih meraklılarını küratörle sergi turuna davet ediyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında tüm kültür ve tarih meraklılarını küratörle sergi turuna davet ediyor.

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