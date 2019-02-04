Son Dakika Haberleri: Bir de küratöründen dinleyin!

Bir de küratöründen dinleyin!

1 saat önce

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında tüm kültür ve tarih meraklılarını küratörle sergi turuna davet ediyor.

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İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında tüm kültür ve tarih meraklılarını küratörle sergi turuna davet ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:14 

Galatasaray, İstanbul, Ekonomi
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