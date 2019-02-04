Bir de küratöründen dinleyin!

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1 saat önce
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında tüm kültür ve tarih meraklılarını küratörle sergi turuna davet ediyor.
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında tüm kültür ve tarih meraklılarını küratörle sergi turuna davet ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:14
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